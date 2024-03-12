В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Европейская комиссия сегодня представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в ЕС, сообщили во вторник, 12 марта, в Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия сегодня представила Совету ЕС предложения по проектам переговорных рамок для Украины и Молдовы после решения Европейского совета в декабре 2023 года начать переговоры с обеими странами и предоставит Совету ЕС устный отчет о прогрессе, достигнутом обеими странами на выполнение рекомендаций, указанных в отчете Еврокомиссии о расширении от 8 ноября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, переговорные рамки устанавливают руководящие принципы и принципы переговоров по вступлению с каждой страной-кандидатом.

"Проект рамок, подготовленный Еврокомиссией, состоит из трех частей: 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении, 2) суть переговоров и 3) процедура переговоров. Целью переговоров является принятие Украиной и Молдовой acquis (законодательные нормы) ЕС в полном объеме и обеспечение его полной имплементации и выполнения".

Проект рамок переговоров, как сообщается, основывается на опыте прошлых расширений и текущих переговоров по вступлению. Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и учитывают изменение acquis ЕС.

Что дальше

"Теперь Совет ЕС должен начать внутренние обсуждения этих текстов. После того, как Совет ЕС утвердит рамки переговоров, ротационный председатель в Совете ЕС представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, что ознаменует официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы переговорные рамки", - указали в Еврокомиссии.

Ранее

Politico сообщало, что Еврокомиссия предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта официальных переговоров вряд ли будет до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.