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Шмыгаль об атаке на ЧАЭС: Европа и мир должны дать общий ответ на ядерную угрозу рф

Шмыгаль об атаке на ЧАЭС: Европа и мир должны дать общий ответ на ядерную угрозу рф

Киев  •  УНН

 • 9849 просмотра

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Российский дрон повредил защитное укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Украина проводит консультации с международными партнерами по восстановлению повреждений, радиационный фон пока в норме.

Украинская сторона уже проводит консультации с международными партнерами по оперативному восстановлению повреждений саркофага на ЧАЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал Европу и мир дать совместный ответ на ядерную угрозу со стороны рф и консолидировать усилия для остановки агрессора, передает УНН.

Сегодня ночью российский дрон атаковал ЧАЭС, в результате атаки было повреждено укрытие, которое защищало мир радиации от 4 энергоблока. По состоянию на сейчас радиационный фон в норме, осуществляем мониторинг, все службы работают на месте. Сейчас проводим консультации с партнерами и будем быстро все восстанавливать 

- сказал Шмыгаль.

По его словам, уже не впервые россия своими безумными действиями ставит под Европу под угрозу ядерной катастрофы.

Европа и мир должны дать общий ответ на эту угрозу. Мы должны совместно работать над тем, чтобы остановить агрессора 

- сказал он.

Напомним 

Повреждение саркофага на Чернобыльской АЭС может вызвать существенное повышение радиационного фона, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран.

Как сообщал УНН, 14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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