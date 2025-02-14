Шмыгаль об атаке на ЧАЭС: Европа и мир должны дать общий ответ на ядерную угрозу рф
Киев • УНН
Российский дрон повредил защитное укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. Украина проводит консультации с международными партнерами по восстановлению повреждений, радиационный фон пока в норме.
Украинская сторона уже проводит консультации с международными партнерами по оперативному восстановлению повреждений саркофага на ЧАЭС. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства призвал Европу и мир дать совместный ответ на ядерную угрозу со стороны рф и консолидировать усилия для остановки агрессора, передает УНН.
Сегодня ночью российский дрон атаковал ЧАЭС, в результате атаки было повреждено укрытие, которое защищало мир радиации от 4 энергоблока. По состоянию на сейчас радиационный фон в норме, осуществляем мониторинг, все службы работают на месте. Сейчас проводим консультации с партнерами и будем быстро все восстанавливать
По его словам, уже не впервые россия своими безумными действиями ставит под Европу под угрозу ядерной катастрофы.
Европа и мир должны дать общий ответ на эту угрозу. Мы должны совместно работать над тем, чтобы остановить агрессора
Напомним
Повреждение саркофага на Чернобыльской АЭС может вызвать существенное повышение радиационного фона, что представляет угрозу не только для Украины, но и для соседних стран.
Как сообщал УНН, 14 февраля Президент Владимир Зеленский заявил, что российский ударный дрон с фугасной частью попал в защитное укрытие на ЧАЭС.