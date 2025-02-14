Шмигаль про атаку на ЧАЕС: Європа та світ мають дати спільну відповідь на ядерну загрозу рф

Українська сторона вже проводить консультації з міжнародними партнерами щодо оперативного відновлення пошкоджень саркофагу на ЧАЕС. Премʼєр міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав Європу та світ дати спільну відповідь на ядерну загрозу з боку рф і консолідувати зусилля для зупинення агресора, передає УНН.

Сьогодні вночі російський дрон атакував ЧАЕС, внаслідок атаки було пошкоджено укриття, яке захищало світ радіації від 4 енергоблоку. Станом на зараз радіаційний фон у нормі, здійснюємо моніторинг, всі служби працюють на місці. Зараз проводимо консультації з партнерами та будемо швидко все відновлювати

За його словами, вже не вперше росія своїми безумними діями ставить під Європу під загрозу ядерної катастрофи.

Європа та світ мають дати спільну відповідь на цю загрозу. Маємо спільно працювати над тим, аби зупинити агресора