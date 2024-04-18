Шмыгаль - главе Минфина США: рассчитываем на разблокирование американской помощи Украине

Украина ожидает разблокирования помощи США на 2024 год и решения для конфискации российских активов для помощи Украине, сообщил в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Джанет Йеллен, пишет УНН.

Рассчитываем, что Соединенные Штаты и дальше будут с Украиной в нашей борьбе. Что помощь нашему государству на 2024 год будет разблокирована, включая непосредственную финансовую поддержку - написал Шмыгаль в Telegram.

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Премьер указал, что с начала полномасштабной войны США взяли на себя обязательств на почти 45 млрд долларов в сфере обороны. "Мы получили 55 пакетов военной поддержки. Около 22,9 млрд долларов грантов. Очень это ценим", - отметил глава украинского правительства.

Украина благодарна лидерству Соединенных Штатов в консультациях со странами G7 по конфискации замороженных российских активов. Ожидаем, что Конгресс примет закон и предоставит правительству США полномочия их конфисковывать для помощи Украине - отметил Шмыгаль.

По его словам, с Йеллен также говорили о "необходимости усиления санкций". "Также проинформировал о реформах, которые мы реализуем на пути к вступлению в ЕС и НАТО", - сообщил Премьер.

"Мы готовы углублять наше двустороннее сотрудничество, направленное на победу в этой войне и установление справедливого мира для Украины и для Европы", - указал Шмыгаль.

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