Шмыгаль - главе МВФ: Украина ожидает четвертый транш на фоне усилий по восстановлению экономики

Украина получила три транша от Международного валютного фонда по программе на 16 миллиардов долларов и ожидает успешного выделения четвертого транша, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, обсудив с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой усилия по восстановлению экономики и потенциальную конфискацию российских активов для нужд Украины, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль назвал "важной" встречу с директором МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Spring Meetings в Вашингтоне. По его словам, он поблагодарил за "тесное взаимодействие в вопросах финансовой поддержки", в частности по программе расширенного финансирования EFF объемом 16 млрд долларов.

В этом году мы уже получили три транша. Госпожа Георгиева отметила результативную работу, выполненную в рамках программы. Рассчитываем на такие же успешные результаты для получения четвертого транша - отметил Шмыгаль в Telegram.

Как сообщил Премьер, стороны обсудили и "экономическое восстановление и шаги, которые правительство предпринимает в этом направлении". "Подчеркнул также важность конфискации российских активов и их направления на нужды нашего государства. Работаем с партнерами для создания соответствующего международного механизма", - указал Шмыгаль.

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