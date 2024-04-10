Шмыгаль: главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года

В марте этого года в бюджет Украины поступило 9 миллиардов долларов внешнего финансирования. Однако главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии 2024 года и на следующий год, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания руководящего комитета Многосторонней координационной платформы доноров 10 апреля, передает УНН.

Детали

Мероприятие впервые прошло в очном режиме в Киеве.

Шмыгаль в своем выступлении акцентировал на трех стратегических задачах платформы доноров. Первая из них - прогнозируемая бюджетная поддержка.

В марте мы получили $9 млрд внешнего финансирования. Однако главным вызовом остается внешняя поддержка бюджета во втором полугодии этого года и на следующий год. - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, вторая стратегическая задача - это создание прочного фундамента экономической устойчивости, что будет способствовать уменьшению дефицита бюджета.

"В условиях ограниченных ресурсов правительство должно сфокусироваться на насущных потребностях, которые позволят сформировать устойчивую военную экономику и разблокировать экономический рост" - сказал премьер.

Третье важное направление работы, по его словам, это использование замороженных российских активов для нужд Украины.

"Должны наработать соответствующий компенсационный механизм, работать над использованием всех активов, а не только налогов и поступлений", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также призвал усилить работу платформы доноров. Предложил два раза в год проводить встречи более высокого формата для решения приоритетных вопросов, подведения итогов и стратегического планирования.

Напомним

Согласно подсчетам министерства финансов Украины, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. В частности, 105,7 млрд грн - это поступления от налогов, и еще 45,8 млрд грн - платежи от Государственной таможенной службы