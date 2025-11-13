Шимон Головня подал в отставку с поста спикера польского Сейма
Шимон Головня официально подписал заявление об отставке, его полномочия спикера Сейма Польши завершатся 18 ноября. Это решение является частью коалиционного соглашения правительства, новый маршал Сейма будет избран позже.
Спикер польского Сейма Шимон Головня официально подписал заявление об отставке – это решение является частью коалиционного соглашения правительства. Его полномочия завершатся 18 ноября, когда парламент изберет нового маршала Сейма. Об этом сообщают польские СМИ, пишет УНН.
Я в последний раз стою перед вами как спикер. Я хотел бы всем искренне поблагодарить
Политик пояснил, что сделал это согласно договоренностям в коалиции, а также для "обеспечения непрерывности власти в Польше".
Он подчеркнул, что на время переходного периода обязанности главы Сейма будет исполнять вице-маршал Влодзимеж Чарзастый, который созовет президиум для избрания нового спикера.
Головня также намекнул, что может стать вице-спикером, если получит поддержку коллег. "Если члены парламента выдвинут мою кандидатуру, я с удовольствием возьму на себя эту роль", – сказал он.
Политик подчеркнул, что всегда ставил интересы государства выше партийных.
Государство – это больше, чем политическая партия... Независимо от последствий или политической цены, которую мне пришлось заплатить, я горжусь этим решением
