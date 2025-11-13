Шимон Головня подал в отставку с поста спикера польского Сейма

$42.040.02
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19040 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше
14:39 • 17000 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18210 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45374 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32727 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34686 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37004 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32953 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28192 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млн
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли детали
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептов
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 19034 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45370 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38743 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36529 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98636 просмотра
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в Ватикане
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезон
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос
Шимон Головня подал в отставку с поста спикера польского Сейма

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Шимон Головня официально подписал заявление об отставке, его полномочия спикера Сейма Польши завершатся 18 ноября. Это решение является частью коалиционного соглашения правительства, новый маршал Сейма будет избран позже.

Шимон Головня подал в отставку с поста спикера польского Сейма

Спикер польского Сейма Шимон Головня официально подписал заявление об отставке – это решение является частью коалиционного соглашения правительства. Его полномочия завершатся 18 ноября, когда парламент изберет нового маршала Сейма. Об этом сообщают польские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Я в последний раз стою перед вами как спикер. Я хотел бы всем искренне поблагодарить 

– сказал Головня, объявляя об отставке. 

Политик пояснил, что сделал это согласно договоренностям в коалиции, а также для "обеспечения непрерывности власти в Польше".

Украина готова воевать еще три года, но путин не сможет столько выдержать - Сикорский12.11.25, 23:59 • 14790 просмотров

Он подчеркнул, что на время переходного периода обязанности главы Сейма будет исполнять вице-маршал Влодзимеж Чарзастый, который созовет президиум для избрания нового спикера.

Головня также намекнул, что может стать вице-спикером, если получит поддержку коллег. "Если члены парламента выдвинут мою кандидатуру, я с удовольствием возьму на себя эту роль", – сказал он.

Политик подчеркнул, что всегда ставил интересы государства выше партийных.

Государство – это больше, чем политическая партия... Независимо от последствий или политической цены, которую мне пришлось заплатить, я горжусь этим решением 

– подытожил экс-спикер.

Президент Польши угрожает блокировать назначение судей, тормозя судебную реформу правительства Туска12.11.25, 19:12 • 3480 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Польша