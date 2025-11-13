Шимон Головня подал в отставку с поста спикера польского Сейма

Спикер польского Сейма Шимон Головня официально подписал заявление об отставке – это решение является частью коалиционного соглашения правительства. Его полномочия завершатся 18 ноября, когда парламент изберет нового маршала Сейма. Об этом сообщают польские СМИ, пишет УНН.

Я в последний раз стою перед вами как спикер. Я хотел бы всем искренне поблагодарить

Политик пояснил, что сделал это согласно договоренностям в коалиции, а также для "обеспечения непрерывности власти в Польше".

Он подчеркнул, что на время переходного периода обязанности главы Сейма будет исполнять вице-маршал Влодзимеж Чарзастый, который созовет президиум для избрания нового спикера.

Головня также намекнул, что может стать вице-спикером, если получит поддержку коллег. "Если члены парламента выдвинут мою кандидатуру, я с удовольствием возьму на себя эту роль", – сказал он.

Политик подчеркнул, что всегда ставил интересы государства выше партийных.

Государство – это больше, чем политическая партия... Независимо от последствий или политической цены, которую мне пришлось заплатить, я горжусь этим решением