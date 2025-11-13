Шимон Головня подав у відставку з посади спікера польського Сейму

Спікер польського Сейму Шимон Головня офіційно підписав заяву про відставку – це рішення є частиною коаліційної угоди уряду. Його повноваження завершаться 18 листопада, коли парламент обере нового маршала Сейму. Про це повідомляють польські ЗМІ, пише УНН.

Я востаннє стою перед вами як спікер. Я хотів би всім щиро подякувати

Політик пояснив, що зробив це згідно з домовленостями в коаліції, а також задля "забезпечення безперервності влади в Польщі".

Він підкреслив, що на час перехідного періоду обов’язки голови Сейму виконуватиме віце-маршал Влодзімеж Чарзастий, який скличе президію для обрання нового спікера.

Головня також натякнув, що може стати віце-спікером, якщо отримає підтримку колег. "Якщо члени парламенту висунуть мою кандидатуру, я із задоволенням візьму на себе цю роль", – сказав він.

Політик наголосив, що завжди ставив інтереси держави вище партійних.

Держава – це більше, ніж політична партія... Незалежно від наслідків чи політичної ціни, яку мені довелося заплатити, я пишаюся цим рішенням