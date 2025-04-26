“Шахтер” - “Динамо”: анонс, где смотреть, фавориты букмекеров

В воскресенье во Львове пройдет центральный матч 26 тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/25, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать киевское Динамо. Матч фактически станет решающим для определения чемпиона УПЛ, поэтому легкой прогулки для обеих команд не будет. УНН рассказывает, кто фаворит поединка, где смотреть, и что известно перед матчем.

"Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сейчас находится на 3 месте в чемпионате, отставая от "Динамо" на 10 очков. В активе дончан 53 очка - 16 побед, 5 ничьих и 4 поражения. В последних пяти матчах УПЛ "горняки" обыграли "Оболонь" - 2:0, "Верес" - 3:0, "ЛНЗ" - 4:1, "Кривбасс" - 2:1 и сенсационно уступили "Колосу" - 4:2, что позволило "Динамо" и "Александрии" оторваться от "Шахтера".

"Динамо"

Киевское "Динамо" подходит к этому поединку в статусе лидера чемпионата, имея в своем активе 63 очка - 19 побед и 6 ничьих. Киевляне уверенно идут к своему 17-му чемпионству, поэтому матч против "Шахтера" фактически будет определяющим, хотя и не стоит забывать, что "Александрия" отстает от "бело-синих" уже на 3 очка благодаря победе в пятницу, 25 апреля, над "Ингульцом" (1:0) за 5 туров до конца чемпионата.

В последних пяти матчах УПЛ, "Динамо" победило в 4 матчах: "Оболонь" - 3:0, "Кривбасс" - 2:0, "Левый берег" - 2:0, "Рух" - 2:0, и сыграли вничью с "Зарей" - 2:2.

Перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после кубкового матча против "Полесья" поделился ожиданиями от матча против "Динамо".

Как я уже говорил, но в определенные моменты следует об этом напоминать, мы – "Шахтер", наша ментальность – бороться до конца. Это то, кем мы являемся. И все кончается только тогда, когда действительно кончается. И до этого мы будем отдаваться полностью, мы будем бороться до конца, демонстрировать наш футбол. А теперь ждет следующая игра, невероятный матч. Я не могу дождаться его. И также не могу дождаться противостояния с ними в финале Кубка Украины. Это классическое противостояние в рамках Украины, и я уверен, все ждут этих двух встреч - сказал Пушич.

Главный тренер “Шахтера” Марино Пушич

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" также сыграют в финале Кубка Украины.

“Динамо” встретится с “Шахтером” в финале Кубка Украины

Матч

Поединок начнется в 18:00 на стадионе "Арена Львов" во Львове. Комитет арбитров УАФ назначил главным арбитром матча Виталия Романова, который в нынешнем сезоне отработал на восьми матчах чемпионата страны и двух в розыгрыше Кубка, в которых показал 41 предупреждение (в среднем - чуть больше четырех за игру) и удалил двух футболистов с поля.

Виталий Романов - главный арбитр матча

Среди них были и поединки с участием "Динамо" - в 7-м туре бело-синие дома сыграли вничью с "Рухом" (0:0), в 13-м туре победили в домашних стенах "Полесье" (2:1), в перенесенном поединке 1-го тура в гостях разошлись миром с "Александрией" (0:0), а в четвертьфинале розыгрыша Кубка Украины одолели львовский "Рух" (1:0).

Поединок в прямом эфире можно будет посмотреть на УПЛ ТВ на ОТТ платформах MEGOGO и Киевстар ТБ.

Букмекеры отдают отдают незначительное преимущество "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 2,1. На победу "Динамо" - 3,3, на ничью - 3,4.

История противостояний

Всего "Динамо" и "Шахтер" сыграли друг против друга 199 матчей, учитывая чемпионат СССР, Украины, Кубки и еврокубки. В УПЛ команды сыграли 73 поединка, в которых "Шахтер" победил 28 раз. "Динамо" - 25 раз одержало победу и еще в 20 матчах были зафиксированы ничьи. "Горняки" также имеют незначительное преимущество по количеству забитых голов - 89 против 85 у "Динамо".

В первом круге поединок между командами закончился вничью - 1:1. В том матче "Шахтер" благодаря голу Артема Бондаренко открыл счет на 48-й минуте, "Динамо" же вырвало ничью на 87-й минуте благодаря голу Александру Караваеву.

“Динамо” - “Шахтер” в первом круге: Караваев сравнивает счет

Цифры и факты

Беспроигрышная серия "Динамо" длится в Чемпионате 27 матчей: 21 победа и 6 ничьих. Последнее поражение было в мае 2024 года, именно в игре против "Шахтера".

Форвард киевлян Владислав Ванат является лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне: 15 голов и 3 ассиста за 23 матча.

Владислав Ванат - лучший бомбардир “Динамо” и УПЛ

В матче против "Оболони", "Динамо" провело 510-й "сухой" матч в УПЛ в 990 матчах.

Также в матче против "Оболони", вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко забил 113-й гол в УПЛ за и повторил клубный рекорд, который принадлежал Сергею Реброву.

Ярмоленко и Ребров в сборной

Вингер «Динамо» Ярмоленко сравнялся по количеству голов за «бело-синих» в УПЛ с Ребровым

Кроме того, капитан "Динамо" забил 80-й гол за "Динамо": 64 - в УПЛ, 1 - в Кубке, 14 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке.

В то же время "Шахтер" в матче против "Колоса" прервал свою беспроигрышную домашнюю серию, которая длилась 12 игр - 10 побед и 2 ничьи. Также в том матче "горняки" повторили клубный рекорд, 6-й раз пропуская 4 гола в одной игре УПЛ, в том числе 3-й раз на своем поле.

Атакующий полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков сейчас является лучшим бомбардиром в нынешнем чемпионате - 11 голов и 4 голевые. По системе гол+пас лучшим в "Шахтере" является Артем Бондаренко - 9+6.

Георгий Судаков - лучший бомбардир “Шахтера” в УПЛ 2024/2025

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ни разу не побеждал "Шахтер" на посту тренера киевлян (ничья и поражение). Пушич никогда не проигрывал "Динамо" (две победы и ничья).