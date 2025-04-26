“Шахтар” - “Динамо”: анонс, де дивитися, фаворити букмекерів

У неділю у Львові пройде центральний матч 26 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, в якому донецький "Шахтар" прийматиме київське Динамо. Матч фактично стане вирішальним для визначення чемпіона УПЛ, тому легкої прогулянки для обох команд не буде. УНН розповідає, хто фаворит поєдинку, де дивитися, та що відомо перед матчем.

"Шахтар"

Донецький "Шахтар" наразі перебуває на 3 місці в чемпіонаті, відстаючи від "Динамо" на 10 очок. В активі донеччан 53 очки - 16 перемог, 5 нічиїх та 4 поразки. В останніх п’яти матчах УПЛ "гірники" обіграли "Оболонь" - 2:0, "Верес" - 3:0, "ЛНЗ" - 4:1, "Кривбас" - 2:1 та сенсаційно поступилися "Колосу" - 4:2, що дозволило "Динамо" та "Олександрії" відірватися від "Шахтаря".

"Динамо"

Київське "Динамо" підходить до цього поєдинку в статусі лідера чемпіонату, маючи у своєму активі 63 очки - 19 перемог та 6 нічиїх. Кияни впевнено йдуть до свого 17-го чемпіонства, тому матч проти "Шахтаря" фактично буде визначальним, хоча й не варто забувати, що "Олександрія" відстає від "біло-синіх" вже на 3 очки завдяки перемозі у п’ятницю, 25 квітня, над "Інгульцем" (1:0) за 5 турів до кінця чемпіонату.

В останніх п’яти матчах УПЛ, "Динамо" перемогло у 4 матчах: "Оболонь" - 3:0, "Кривбас" - 2:0, "Лівий берег" - 2:0, "Рух" - 2:0, та зіграли внічию з "Зорею" - 2:2.

Перед матчем

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич після кубкового матчу проти "Полісся" поділився очікуваннями від матчу проти "Динамо".

Як я вже казав, але у певні моменти слід про це нагадувати, ми – "Шахтар", наша ментальність – боротися до кінця. Це те, ким ми є. І все кінчається лише тоді, коли справді кінчається. І до цього ми віддаватимемося повністю, ми боротимемося до кінця, демонструватимемо наш футбол. А тепер чекає наступна гра, неймовірний матч. Я не можу дочекатися його. І також не можу дочекатися протистояння з ними у фіналі Кубка України. Це класичне протистояння в межах України, і я впевнений, усі чекають цих двох зустрічей - сказав Пушич.

Головний тренер “Шахтаря” Маріно Пушич

Зазначимо, що "Динамо" та "Шахтар" також зіграють у фіналі Кубку України.

“Динамо” зустрінеться з “Шахтарем” у фіналі Кубку України

Матч

Поєдинок розпочнеться о 18:00 на стадіоні "Арена Львів" у Львові. Комітет арбітрів УАФ призначив головним арбітром матчу Віталія Романова, який у нинішньому сезоні відпрацював на восьми матчах чемпіонату країни та двох у розіграші Кубка, в яких показав 41 попередження (у середньому - трохи більше чотирьох за гру) та вилучив двох футболістів із поля.

Віталій Романов - головний арбітр матчу

Серед них були й поєдинки за участю "Динамо" - у 7-му турі біло-сині вдома зіграли внічию з "Рухом" (0:0), у 13-му турі перемогли в домашніх стінах "Полісся" (2:1), у перенесеному поєдинку 1-го туру в гостях розійшлися миром з "Олександрією" (0:0), а у чвертьфіналі розіграшу Кубка України здолали львівський "Рух" (1:0).

Поєдинок у прямому ефірі можна буде подивитися на УПЛ ТБ на ОТТ платформах MEGOGO та Київстар ТБ.

Букмекери віддають віддають незначну перевагу "Шахтарю", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом - 2,1. На перемогу "Динамо" - 3,3, на нічию - 3,4.

Історія протистоянь

Загалом "Динамо" та "Шахтар" зіграли один проти одного 199 матчів, враховуючи чемпіонат СРСР, України, Кубки та єврокубки. В УПЛ команди зіграли 73 поєдинки, в яких "Шахтар" переміг 28 раз. "Динамо" - 25 раз здобуло перемогу і ще у 20 матчах були зафіксовані нічиї. "Гірники" також мають незначну перевагу за кількістю забитих голів - 89 проти 85 у "Динамо".

У першому колі поєдинок між командами закінчився внічию - 1:1. В тому матчі "Шахтар" завдяки голу Артема Бондаренка відкрив рахунок на 48-й хвилині, "Динамо" ж вирвало нічию на 87-й хвилині завдяки голу Олександру Караваєва.

“Динамо” - “Шахтар” в першому колі: Караваєв зрівнює рахунок

Цифри та факти

Безпрограшна серія "Динамо" триває в Чемпіонаті 27 матчів: 21 перемога та 6 нічиїх. Остання поразка була у травні 2024 року, саме у грі проти "Шахтаря".

Форвард киян Владислав Ванат є найкращим бомбардиром УПЛ в цьому сезоні: 15 голів та 3 асисти за 23 матчі.

Владислав Ванат - кращий бомбардир “Динамо” та УПЛ

У матчі проти "Оболоні", "Динамо" провело 510-й "сухий" матч в УПЛ в 990 матчах.

Також в матчі проти "Оболоні", вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко забив 113-й гол в УПЛ за і повторив клубний рекорд, який належав Сергію Реброву.

Ярмоленко та Ребров у збірній

Вінгер “Динамо” Ярмоленко зрівнявся за кількістю голів за “біло-синіх” в УПЛ з Ребровим

Окрім того, капітан "Динамо" забив 80-й гол за "Динамо": 64 - в УПЛ, 1 - в Кубку, 14 - у єврокубках та 1 - в Суперкубку.

Натомість "Шахтар" в матчі проти "Колоса" перервав свою безпрограшну домашню серію, яка тривала 12 ігор - 10 перемог та 2 нічиї. Також в тому матчі "гірники" повторили клубний рекорд, 6-й раз пропускаючи 4 голи в одній грі УПЛ, в тому числі 3-й раз на своєму полі.

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков нині є кращим бомбардиром в нинішньому чемпіонаті - 11 голів та 4 гольові. За системою гол+пас кращим в "Шахтарі" є Артем Бондаренко - 9+6.

Георгій Судаков - кращий бомбардир “Шахтаря” в УПЛ 2024/2025

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський жодного разу не перемагав "Шахтар" на посаді тренера киян (нічия та поразка). Пушич ніколи не програвав "Динамо" (дві перемоги та нічия).