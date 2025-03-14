Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16670 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31113 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66024 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215432 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123638 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392550 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311402 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213921 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244305 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255166 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23630 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46371 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133025 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15623 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14965 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133040 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215432 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392550 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254794 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311402 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3532 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14976 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46380 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72265 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57335 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Киев • УНН

 • 25628 просмотра

Президент Украины провел разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсудив пути достижения мира и освобождения пленных.

Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со Вселенским патриархом Варфоломеем рассказал о переговорах в Джидде и готовности Украины к 30-дневному режиму тишины. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Рассказал о переговорах украинской и американской команд в Джидде. Мы поддержали предложение США о безусловном 30-дневном режиме тишины в небе, на море и на суше. Среди первых шагов к справедливому и длительному миру также должно быть освобождение военнопленных, гражданских и возвращение депортированных украинских детей

- отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина хочет мира и делает все возможное, чтобы как можно быстрее его достичь.

Весь мир хочет мира. И только россия не готова заканчивать войну и ищет условия для ее продолжения. Мы должны делать шаги к миру и давить на единственную причину, по которой война до сих пор продолжается

- подчеркнул Президент.

Он поблагодарил Его Всесвятейшество Варфоломея за готовность приложить усилия ради мира.

"Спасибо за молитвы за Украину и мир", - отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский провёл разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Президент пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску. Также стороны обсудили возвращение украинских детей и освобождение пленных.

Президент Зеленский подписал указы о награждении военнослужащих из разных бригад Вооруженных сил Украины государственными наградами. В общей сложности награды получил 301 воин, в том числе пятеро стали Героями Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Папа Франциск
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Ватикан
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77