Шаги к миру и освобождению пленных: Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским Патриархом
Киев • УНН
Президент Украины провел разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, обсудив пути достижения мира и освобождения пленных.
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора со Вселенским патриархом Варфоломеем рассказал о переговорах в Джидде и готовности Украины к 30-дневному режиму тишины. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Рассказал о переговорах украинской и американской команд в Джидде. Мы поддержали предложение США о безусловном 30-дневном режиме тишины в небе, на море и на суше. Среди первых шагов к справедливому и длительному миру также должно быть освобождение военнопленных, гражданских и возвращение депортированных украинских детей
Он подчеркнул, что Украина хочет мира и делает все возможное, чтобы как можно быстрее его достичь.
Весь мир хочет мира. И только россия не готова заканчивать войну и ищет условия для ее продолжения. Мы должны делать шаги к миру и давить на единственную причину, по которой война до сих пор продолжается
Он поблагодарил Его Всесвятейшество Варфоломея за готовность приложить усилия ради мира.
"Спасибо за молитвы за Украину и мир", - отметил Зеленский.
Дополнение
Зеленский провёл разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Президент пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску. Также стороны обсудили возвращение украинских детей и освобождение пленных.
Президент Зеленский подписал указы о награждении военнослужащих из разных бригад Вооруженных сил Украины государственными наградами. В общей сложности награды получил 301 воин, в том числе пятеро стали Героями Украины.