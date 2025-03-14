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Кроки до миру та звільнення полонених: Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом

Київ • УНН

 • 25637 перегляди

Президент України провів розму з Вселенським патріархом Варфоломієм, обговоривши шляхи досягнення миру та звільнення полонених.

Кроки до миру та звільнення полонених: Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі Вселенським патріархом Варфоломієм розповів про переговори у Джидді та готовність України до 30-денного режиму тиші. Про це глава Української держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Розповів про переговори української та американської команд у Джидді. Ми підтримали пропозицію США щодо безумовного 30-денного режиму тиші у небі, на морі та на суші. Серед перших кроків до справедливого й тривалого миру також має бути звільнення військовополонених, цивільних і повернення депортованих українських дітей

- зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче миру та робить усе можливе, щоб якнайшвидше його досягти.

Увесь світ хоче миру. І тільки росія не готова закінчувати війну та шукає умови для її продовження. Ми маємо робити кроки до миру й тиснути на єдину причину, через яку війна досі триває

- наголосив Президент.

Він подякував Його Всесвятості Варфоломію за готовність докласти зусиль заради миру.

"Дякую за молитви за Україну та мир", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Президент побажав одужання Папі Римському Франциску. Також сторони обговорили повернення українських дітей та звільнення полонених.

Президент Зеленський підписав укази про відзначення військовослужбовців з різних бригад Збройних сил України державними нагородами. Загалом нагороди отримав 301 воїн, зокрема п’ятеро стали Героями України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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