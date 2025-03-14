Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: обговорили повернення українських дітей та полонених
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном, обговоривши повернення українських дітей та звільнення полонених. Також він подякував за підтримку та молитви за українців.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Зеленський побажав одужання Папі Римському Франциску, а також сторони обговорили повернення українських дітей та звільнення полонених, передає УНН.
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"Провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала росія", - написав Зеленський.
Він зазначив, що "Святий Престол отримав список українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах".
"Розраховуємо на підтримку для їхнього звільнення. Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру. Зараз же світ бачить, як росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась", - додав Зеленський.
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