Зеленський провів розмову із держсекретарем Ватикану: обговорили повернення українських дітей та полонених

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову держсекретарем Ватикану П'єтро Пароліном. Зеленський побажав одужання Папі Римському Франциску, а також сторони обговорили повернення українських дітей та звільнення полонених, передає УНН.

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"Провів розмову з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала росія", - написав Зеленський.

Він зазначив, що "Святий Престол отримав список українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах".

"Розраховуємо на підтримку для їхнього звільнення. Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру. Зараз же світ бачить, як росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У росії заявили, що диктатор володимир путін передав "додаткові" сигнали президенту США Дональду Трампу щодо запропонованого США 30-ти денного перемирʼя Україні.

Раніше Financial Times писала, що володимир путін не готовий відступати від своїх вимог щодо припинення вогню. Зокрема, він заявив, що будь-яке припинення вогню має призвести до остаточного врегулювання конфлікту, що "вирішить корінні причини" його вторгнення.