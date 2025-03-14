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Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: обсудили возвращение украинских детей и пленных

Киев • УНН

 • 13392 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином, обсудив возвращение украинских детей и освобождение пленных. Также он поблагодарил за поддержку и молитвы за украинцев.

Зеленский провел разговор с госсекретарем Ватикана: обсудили возвращение украинских детей и пленных

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином. Зеленский пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску, а также стороны обсудили возвращение украинских детей и освобождение пленных, передает УНН.

Детали

"Провел разговор с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей, а также за содействие в возвращении домой украинских детей, которых депортировала россия", - написал Зеленский.

Он отметил, что "Святой Престол получил список украинцев и украинок, которых удерживают в российских тюрьмах и лагерях".

"Рассчитываем на поддержку для их освобождения. Именно обмен пленными и безусловный 30-дневный режим тишины – это те первые быстрые шаги, которые могут значительно приблизить всех нас к справедливому и длительному миру. Украина готова их сделать, потому что украинский народ больше всех хочет мира. Сейчас же мир видит, как россия специально выдвигает условия, которые все только усложняют и затягивают, потому что именно россия является единственным субъектом, который хочет, чтобы война не заканчивалась, а дипломатия сломалась", - добавил Зеленский.

Напомним

В россии заявили, что диктатор владимир путин передал "дополнительные" сигналы президенту США Дональду Трампу относительно предложенного США 30-ти дневного перемирия Украине.

Ранее Financial Times писала, что владимир путин не готов отступать от своих требований по прекращению огня. В частности, он заявил, что любое прекращение огня должно привести к окончательному урегулированию конфликта, который "решит коренные причины" его вторжения.

Павел Башинский

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