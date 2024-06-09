Северная Корея отправила новую партию воздушных шаров с мусором за границу

Северная Корея снова начала отправлять воздушные шары, наполненные мусором, через границу на юг, говорится в заявлении южнокорейских военных, пишет Reuters, передает УНН.

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За последние недели было несколько таких отправлений и жители приграничных районов постепенно привыкли получать смс-сообщения с просьбой оставить воздушные шарики и сообщить об этом властям.

Северная Корея пообещала прекратить отправку пуль в прошлое воскресенье, но возобновила их через несколько дней. Всего количество воздушных шаров давно превысило 99.

Южнокорейские активисты постоянно отправляли воздушные шары в другую сторону, часто с помощью перебежчиков из Северной Кореи. Они часто содержат пропаганду, мини-радио, еду и USB-накопители с южно-корейской музыкой и телепрограммами.

Власти Северной Кореи открыто заявили, что их воздушные шары, наполненные мусором и, по крайней мере, в одном случае, фекалиями, являются прямым ответом на это.

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