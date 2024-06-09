Північна Корея відправила нову партію повітряних куль зі сміттям за кордон
Київ • УНН
Північна Корея відновлює відправку повітряних куль, наповнених пропагандою, через кордон до Південної Кореї, незважаючи на обіцянку припинити це, загальна кількість яких перевищила 99.
Північна Корея знову почала надсилати повітряні кулі, наповнені сміттям, через кордон на південь, йдеться в заяві південнокорейських військових, пише Reuters, передає УНН.
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За останні тижні було кілька таких відправлень і жителі прикордонних районів поступово звикли отримувати смс-повідомлення з проханням залишити повітряні кульки та повідомити про це владі.
Північна Корея пообіцяла припинити надсилання куль минулої неділі, але відновила їх через кілька днів. Загалом кількість повітряних куль давно перевищила 99.
Південнокорейські активісти постійно відправляли повітряні кулі в іншу сторону, часто за допомогою перебіжчиків з Північної Кореї. Вони часто містять пропаганду, міні-радіо, їжу та USB-накопичувачі з південнокорейською музикою та телепрограмами.
Влада Північної Кореї відкрито заявила, що їхні повітряні кулі, наповнені сміттям і, принаймні в одному випадку, фекаліями, є прямою відповіддю на це.
Південна Корея відновлює військову діяльність уздовж демаркаційної лінії з КНДР04.06.24, 12:39 • 26328 переглядiв