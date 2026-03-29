28 марта, 17:19 • 13617 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 31253 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 30528 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 28239 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 28337 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 26966 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 24715 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 40819 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 28290 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52966 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Северная Корея испытала новый ракетный двигатель, с которым ракета может долететь до США

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Северная Корея протестировала твердотопливный двигатель с тягой 2500 килотонн для межконтинентальных ракет. Разработка позволит нести несколько боеголовок одновременно.

Северная Корея испытала новый ракетный двигатель, с которым ракета может долететь до США

Северная Корея провела испытания нового высокотягового твердотопливного двигателя для ракетного оружия, а лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это важным шагом для усиления стратегической военной мощи страны. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР и AP, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о разработке, которая, вероятно, связана с дальнейшим совершенствованием межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать материковую часть США.

По данным северокорейского агентства KCNA, во время испытания был проверен модернизированный двигатель с использованием композитного углеродного волокна. Его максимальная тяга, как утверждается, достигла 2500 килотонн, что заметно превышает показатели предыдущего теста.

Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и подписал "дружбу" с КНДР26.03.26, 15:31 • 4317 просмотров

Аналитики предполагают, что увеличение мощности двигателя может быть связано с попыткой КНДР размещать на одной ракете несколько боеголовок, чтобы усложнить их перехват американской системой ПРО.

КНДР ускоряет ракетную программу

Испытание состоялось на фоне нового обострения риторики Пхеньяна. Накануне Ким Чен Ын пообещал окончательно закрепить статус КНДР как ядерной державы и обвинил США в "государственном терроризме и агрессии".

Последний тест считают частью пятилетней программы военного усиления Северной Кореи, в рамках которой режим активно развивает ракеты, способные нести ядерные заряды на большие расстояния.

Ким Чен Ын провел испытания 600-мм реактивных систем залпового огня15.03.26, 09:05 • 5810 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Ассошиэйтед Пресс
Ким Чен Ын
Северная Корея
Соединённые Штаты