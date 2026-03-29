Северная Корея испытала новый ракетный двигатель, с которым ракета может долететь до США
Киев • УНН
Северная Корея протестировала твердотопливный двигатель с тягой 2500 килотонн для межконтинентальных ракет. Разработка позволит нести несколько боеголовок одновременно.
Северная Корея провела испытания нового высокотягового твердотопливного двигателя для ракетного оружия, а лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это важным шагом для усиления стратегической военной мощи страны. Об этом сообщили государственные СМИ КНДР и AP, пишет УНН.
Речь идет о разработке, которая, вероятно, связана с дальнейшим совершенствованием межконтинентальных баллистических ракет, способных поражать материковую часть США.
По данным северокорейского агентства KCNA, во время испытания был проверен модернизированный двигатель с использованием композитного углеродного волокна. Его максимальная тяга, как утверждается, достигла 2500 килотонн, что заметно превышает показатели предыдущего теста.
Аналитики предполагают, что увеличение мощности двигателя может быть связано с попыткой КНДР размещать на одной ракете несколько боеголовок, чтобы усложнить их перехват американской системой ПРО.
КНДР ускоряет ракетную программу
Испытание состоялось на фоне нового обострения риторики Пхеньяна. Накануне Ким Чен Ын пообещал окончательно закрепить статус КНДР как ядерной державы и обвинил США в "государственном терроризме и агрессии".
Последний тест считают частью пятилетней программы военного усиления Северной Кореи, в рамках которой режим активно развивает ракеты, способные нести ядерные заряды на большие расстояния.
