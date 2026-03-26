Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и подписал "дружбу" с КНДР
Лидеры стран подписали договор о дружбе и обменялись оружием в Пхеньяне. Стороны заключили около десяти соглашений и меморандумов о новом сотрудничестве.
Белорусский правитель александр лукашенко и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между беларусью и Северной Кореей, и лукашенко подарил Киму автомат, сообщили белорусские госСМИ и в пресс-пуле Лукашенко, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в пуле белорусского правителя, во время визита в Пхеньян лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат белорусского производства – "на всякий случай, если враги появятся"
Ким Чен Ын осмотрел оружие и проверил его состояние. "Все правильно! Оружием владеет Ким Чен Ын!", – сказал лукашенко.
Ким Чен Ын подарил лукашенко саблю.
Стороны также заключили около десятка соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Сейчас визит лукашенко в КНДР завершился. В аэропорту главу белорусского государства лично провожал Ким Чен Ын. На церемонии в аэропорту присутствовали несколько сотен человек и оркестр, сообщили белорусские госСМИ.
