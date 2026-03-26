лукашенко подарував Кім Чен Ину автомат і підписав "дружбу" з КНДР

Київ • УНН

 • 850 перегляди

Лідери країн підписали договір про дружбу та обмінялися зброєю в Пхеньяні. Сторони уклали близько десяти угод і меморандумів про нову співпрацю.

Білоруський правитель олександр лукашенко та голова КНДР Кім Чен Ін підписали договір про дружбу та співпрацю між білоруссю і Північною Кореєю, і лукашенко подарував Кіму автомат, повідомили білоруські держЗМІ та у преспулі лукашенка, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у пулі білоруського правителя, під час візиту в Пхеньян лукашенко подарував Кім Чен Ину автомат білоруського виробництва – "про всяк випадок, якщо вороги з'являться"

Кім Чен Ин оглянув зброю і перевірив її стан. "Все правильно! Зброєю володіє Кім Чен Ин!", – сказав лукашенко.

Кім Чен Ин подарував лукашенку шаблю.

Сторони також уклали близько десятка угод та меморандумів щодо співробітництва.

Наразі візит лукашенка до КНДР завершився. В аеропорту главу білоруської держави особисто проводив Кім Чен Ин. На церемонії в аеропорту були присутні кілька сотень людей та оркестр, повідомили білоруські держЗМІ.

