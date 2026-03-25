лукашенко прибув до КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином - планують підписати "договір про дружбу"
Київ • УНН
Білоруський правитель розпочав офіційний візит до Пхеньяна для переговорів. Сторони планують визначити сфери інтересів та підписати спільний договір.
Білоруський правитель олександр лукашенко розпочав офіційний візит до Північної Кореї для зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, повідомило в середу білоруські держЗМІ, пише УНН.
Деталі
біля трапу літака лукашенка зустріли з букетом квітів, червоною доріжкою, ротою почесної варти та дітьми з прапорцями.
лукашенко відвідує країну з середи по четвер на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Іна для двосторонніх переговорів.
"Центральним заходом візиту стануть переговори лідерів двох країн. Планується обговорити весь спектр напрямів розвитку відносин білорусі та КНДР, визначити основні сфери взаємного інтересу та найперспективніші для реалізації проекти", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, білорусь і КНДР під час візиту лукашенка до Пхеньяна мають намір підписати "договір про дружбу".
