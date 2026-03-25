24 марта, 18:45 • 31130 просмотра
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
24 марта, 18:26 • 38420 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 30170 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
24 марта, 16:18 • 34074 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 39438 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
24 марта, 14:45 • 29328 просмотра
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
24 марта, 14:12 • 29721 просмотра
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
24 марта, 13:42 • 53486 просмотра
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
24 марта, 12:48 • 50124 просмотра
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
24 марта, 12:22 • 20392 просмотра
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Лукашенко прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном - планируют подписать "договор о дружбе"

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

Белорусский правитель начал официальный визит в Пхеньян для переговоров. Стороны планируют определить сферы интересов и подписать совместный договор.

Белорусский правитель александр лукашенко начал официальный визит в Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в среду белорусские госСМИ, пишет УНН.

Детали

У трапа самолета лукашенко встретили с букетом цветов, красной дорожкой, ротой почетного караула и детьми с флажками.

лукашенко посещает страну со среды по четверг по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для двусторонних переговоров.

"Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития отношений беларуси и КНДР, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - говорится в сообщении.

Как сообщается, беларусь и КНДР во время визита лукашенко в Пхеньян намерены подписать "договор о дружбе".

Трамп рассматривает возможность приглашения лукашенко на встречу в США - FT23.03.26, 14:10 • 3928 просмотров

Юлия Шрамко

