Лукашенко прибыл в КНДР для встречи с Ким Чен Ыном - планируют подписать "договор о дружбе"
Киев • УНН
Белорусский правитель начал официальный визит в Пхеньян для переговоров. Стороны планируют определить сферы интересов и подписать совместный договор.
Белорусский правитель александр лукашенко начал официальный визит в Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в среду белорусские госСМИ, пишет УНН.
Детали
У трапа самолета лукашенко встретили с букетом цветов, красной дорожкой, ротой почетного караула и детьми с флажками.
лукашенко посещает страну со среды по четверг по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для двусторонних переговоров.
"Центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Планируется обсудить весь спектр направлений развития отношений беларуси и КНДР, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты", - говорится в сообщении.
Как сообщается, беларусь и КНДР во время визита лукашенко в Пхеньян намерены подписать "договор о дружбе".
