ukenru
Эксклюзив
09:58 • 23307 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.7м/с
38%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Трамп рассматривает возможность приглашения Лукашенко на встречу в США - FT

Киев • УНН

 • 264 просмотра

США рассматривают визит Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго. Стороны обсуждают освобождение политзаключенных в обмен на дальнейшее снятие санкций.

США рассматривают возможность приглашения белорусского правителя Александра Лукашенко на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго, стремясь к дипломатическому потеплению с авторитарным государством, подтвердил специальный посланник Трампа в Беларуси Джон Коул в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам Коула, внутренние переговоры по приглашению Лукашенко на встречу с Трампом продолжаются "уже несколько месяцев", но подчеркнул, что еще ничего не определено окончательно.

"Нам еще много работы, чтобы достичь цели, но я думаю, что мы ее достигнем", – сказал Коул.

Лукашенко заявил в пятницу, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить "большую сделку".

С момента возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году США стремятся возобновить сотрудничество с Лукашенко, близким союзником главы Кремля Владимира Путина, добиваясь освобождения сотен белорусских политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

Приглашение на встречу с Трампом в США было бы благом для Лукашенко, который подвергся жестким санкциям со стороны Запада после жестокого подавления протестующих в 2020 году, отмечает издание.

Он был еще больше изолирован после того, как позволил использовать Беларусь как плацдарм для полномасштабного вторжения России в Украину, пишет издание.

На прошлой неделе Коул был в Беларуси, где было освобождено 250 политических заключенных в рамках крупнейшего на сегодняшний день освобождения. В обмен на это США согласились отменить дальнейшие санкции с белорусского финансового сектора, включая министерство финансов и белорусский банк развития, а также три калийные компании: "Беларуськалий", "Белорусская калийная компания" и "Агророзквіт".

Американский чиновник заявил, что в результате сотрудничества США было освобождено около 500 политических заключенных, включая известных лидеров оппозиции Сергея Тихановского, Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого. Также было освобождено шестерых граждан США и десятки иностранных граждан.

"Ослабление санкций зависит от устойчивого улучшения поведения и выполнения президентом Лукашенко своего обещания немедленно прекратить все политически мотивированные аресты", – сказал чиновник.

Коул отказался сказать, какие, если таковые имеются, предпосылки могут быть установлены для встречи между Трампом и Лукашенко. "В конечном итоге, это зависит от президента", – сказал он.

Посланник выразил надежду, что им удастся обеспечить освобождение остальных политических заключенных до конца года. По данным белорусской правозащитной группы "Вясна", почти 900 политических заключенных остаются за решеткой.

Американские чиновники пытались представить свои недавние усилия по сближению как в значительной степени гуманитарный жест.

"Это на 95 процентов гуманитарный жест. Я не собираюсь вбивать клин между ним и Путиным. Это 30-летние отношения", – сказал Коул, который в течение последнего года несколько раз ездил в Беларусь и встречался с Лукашенко.

"Я знаю, кто такой Лукашенко", - сказал он. "Но у нас очень хорошие отношения. Мы доверяем друг другу, - сказал Коул. - Это Трамп, это внешняя политика в стиле Трампа, когда ты узнаешь человека ближе".

Зависимость Лукашенко от Путина глубока, и США вряд ли выведут Беларусь из орбиты России, говорят эксперты.

"На этом этапе это невозможно", – сказал Артем Шрайбман, внештатный научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

Но, открывая линии связи и уговаривая Беларусь освободить своих политических заключенных, администрация Трампа потенциально закладывает необходимую основу для улучшения отношений в будущем, сказал Шрайбман.

"США сейчас эффективно помогают будущему диалогу между Беларусью и Западом очистить повестку дня по крайней мере от некоторых проблем", – сказал Шрайбман.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Беларусь
Financial Times
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина