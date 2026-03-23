Трамп розглядає можливість запрошення лукашенка на зустріч у США - FT

Київ • УНН

 • 502 перегляди

США розглядають візит лукашенка до Білого дому або Мар-а-Лаго. Сторони обговорюють звільнення політв'язнів в обмін на подальше зняття санкцій.

Трамп розглядає можливість запрошення лукашенка на зустріч у США - FT

США розглядають можливість запрошення білоруського правителя олександра лукашенка на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі або в його резиденції в Мар-а-Лаго, прагнучи дипломатичного потепління з авторитарною державою, підтвердив спеціальний посланник Трампа в Білорусі Джон Коул в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Зі слів Коула, внутрішні переговори щодо запрошення лукашенка на зустріч з Трампом тривають "вже кілька місяців", але наголосив, що ще нічого не визначено остаточно.

"Нам ще багато роботи, щоб досягти мети, але я думаю, що ми її досягнемо", – сказав Коул.

лукашенко заявив у п'ятницю, що Трамп запросив його до Мар-а-Лаго, щоб обговорити "велику угоду".

З моменту повернення Трампа до Білого дому минулого року США прагнуть відновити співпрацю з лукашенком, близьким союзником глави кремля володимира путіна, домагаючись звільнення сотень білоруських політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій.

Запрошення на зустріч із Трампом у США було б благом для лукашенка, який зазнав жорстких санкцій з боку Заходу після жорстокого придушення протестувальників у 2020 році, зазначає видання.

Він був ще більше ізольований після того, як дозволив використати білорусь як плацдарм для повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише видання.

Минулого тижня Коул був у білорусі, де було звільнено 250 політичних в'язнів у межах найбільшого на сьогодні звільнення. В обмін на це США погодилися скасувати подальші санкції з білоруського фінансового сектору, включаючи міністерство фінансів та білоруський банк розвитку, а також три калійні компанії: "Білоруськалій", "Білоруської калійної компанії" та "Агророзквіт".

Американський чиновник заявив, що в результаті співпраці США було звільнено близько 500 політичних в'язнів, включаючи відомих лідерів опозиції Сергія Тихановського, Марію Колеснікову та лауреата Нобелівської премії Алеся Бяляцького. Також було звільнено шістьох громадян США та десятки іноземних громадян.

"Послаблення санкцій залежить від сталого покращення поведінки та виконання президентом лукашенком своєї обіцянки негайно припинити всі політично мотивовані арешти", – сказав чиновник.

Коул відмовився сказати, які, якщо такі є, передумови можуть бути встановлені для зустрічі між Трампом і лукашенком. "Зрештою, це залежить від президента", – сказав він.

Посланець висловив сподівання, що їм вдасться забезпечити звільнення решти політичних в'язнів до кінця року. За даними білоруської правозахисної групи "Вясна", майже 900 політичних в'язнів залишаються за ґратами.

Американські чиновники намагалися представити свої нещодавні зусилля щодо зближення як значною мірою гуманітарний жест.

"Це на 95 відсотків гуманітарний жест. Я не збираюся вбивати клин між ним і путіним. Це 30-річні відносини", – сказав Коул, який протягом останнього року кілька разів їздив до білорусі та зустрічався з укашенком.

"Я знаю, хто такий лукашенко", - сказав він. "Але у нас дуже добрі відносини. Ми довіряємо один одному, - сказав Коул. - Це Трамп, це зовнішня політика в стилі Трампа, коли ти дізнаєшся людину ближче".

Залежність лукашенка від путіна глибока, і США навряд чи виведуть білорусь з орбіти росії, кажуть експерти.

"На цьому етапі це неможливо", – сказав Артем Шрайбман, позаштатний науковець Carnegie Russia Eurasia Center.

Але, відкриваючи лінії зв’язку та вмовляючи білорусь звільнити своїх політичних в’язнів, адміністрація Трампа потенційно закладає необхідну основу для покращення відносин у майбутньому, сказав Шрайбман.

"США зараз ефективно допомагають майбутньому діалогу між білоруссю та Заходом очистити порядок денний принаймні від деяких проблем", – сказав Шрайбман.

Юлія Шрамко

