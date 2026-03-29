Північна Корея випробувала новий ракетний двигун, з яким ракета може долетіти до США
Київ • УНН
Північна Корея протестувала твердопаливний двигун із тягою 2500 кілотонн для міжконтинентальних ракет. Розробка дозволить нести кілька боєголовок одночасно.
Північна Корея провела випробування нового високотягового твердопаливного двигуна для ракетної зброї, а лідер КНДР Кім Чен Ин назвав це важливим кроком для посилення стратегічної військової потужності країни. Про це повідомили державні ЗМІ КНДР та AP, пише УНН.
Деталі
Йдеться про розробку, яка, ймовірно, пов’язана з подальшим вдосконаленням міжконтинентальних балістичних ракет, здатних уражати материкову частину США.
За даними північнокорейського агентства KCNA, під час випробування було перевірено модернізований двигун із використанням композитного вуглецевого волокна. Його максимальна тяга, як стверджується, сягнула 2500 кілотонн, що помітно перевищує показники попереднього тесту.
лукашенко подарував Кім Чен Ину автомат і підписав "дружбу" з КНДР26.03.26, 15:31 • 4325 переглядiв
Аналітики припускають, що збільшення потужності двигуна може бути пов’язане зі спробою КНДР розміщувати на одній ракеті кілька боєголовок, щоб ускладнити їх перехоплення американською системою ПРО.
КНДР пришвидшує ракетну програму
Випробування відбулося на тлі нового загострення риторики Пхеньяна. Напередодні Кім Чен Ин пообіцяв остаточно закріпити статус КНДР як ядерної держави та звинуватив США у "державному тероризмі й агресії".
Останній тест вважають частиною п’ятирічної програми військового посилення Північної Кореї, в межах якої режим активно розвиває ракети, здатні нести ядерні заряди на великі відстані.
Кім Чен Ин провів випробування 600-мм реактивних систем залпового вогню15.03.26, 09:05 • 5816 переглядiв