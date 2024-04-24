Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что КНДР продолжит строить военную мощь. В стране также отметили, что серия американо-южнокорейских военных маневров "толкает безопасность региона в опасную путаницу", передает УНН со ссылкой на KBS World и KCNA.

Мы будем продолжать наращивать подавляющую и самую мощную военную силу для защиты нашего суверенитета, безопасности и регионального мира - цитирует слова Ким Ё Чжон Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

Согласно информации KCNA, Ким Чен Ын заявил, что нынешняя серия военных маневров США в регионе с использованием боевых боеприпасов и проведенных совместно с "южнокорейскими гангстерами-марионетками толкает всю систему безопасности региона в опасный хаос".

Справочно

По данным южнокорейских военных, около 100 военных самолетов провели двухнедельные воздушные учения в этом месяце, - Вашингтон и Сеул утверждают, что эти учения имеют оборонительный характер и регулярно проводятся для поддержания боеготовности.

В то же время Северная Корея заявляет, что военные учения США являются подготовкой к ядерной войне против нее.

Напомним,

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических связей посетила Иран на фоне давних подозрений в сотрудничестве между двумя странами в отношении программ баллистических ракет и военных связей.