Сербия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках газа на зиму
Киев • УНН
Сербия заключила соглашение с "Газпромом" о дополнительных поставках газа на зимний период. Ожидается, что объем поставок составит около 400 млн кубометров, также планируется расширение подземного газохранилища "Банатский двор".
Генеральный директор "Сербиягаза" Душан Баятович договорился с "Газпромом" о дополнительных поставках газа в Сербию в зимний период. Об этом сообщает Danas, пишет УНН.
Детали
По словам Баятовича, договоренность с "Газпромом" заключили на полях петербургского международного газового форума.
Дополнительные поставки газа на время отопительного сезона в Сербии будут происходить в рамках действующего контракта "с целью обеспечения безопасного снабжения потребителей в Сербии", говорится в сообщении.
Глава "Сербиягаз" ожидает, что поставки российского газа в зимний период составят около 400 миллионов кубометров.
Он добавил, что продление действующего контракта на поставку газа из россии, вероятно, будет рассматриваться в первом квартале 2025 года.
Также Сербия и россия начали работу по расширению подземного газохранилища "Банатский двор". Белград договорился об использовании российских технологий в этих работах - контракты на закупку оборудования были подписаны 8 октября.
"Банатский двор" хотят расширить до 750 миллионов кубических метров и хранить газ на севере Сербии.
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