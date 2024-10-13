Сербія домовилась із "Газпромом" про додаткові поставки газу на зиму
Київ • УНН
Сербія уклала угоду з "Газпромом" про додаткові поставки газу на зимовий період. Очікується, що обсяг поставок складе близько 400 млн кубометрів, також планується розширення підземного газосховища "Банатський двір".
Генеральний директор "Сербіягазу" Душан Баятович домовився із "Газпромом" про додаткові постачання газу до Сербії у зимовий період. Про це повідомляє Danas, пише УНН.
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За словами Баятовича, домовленість із "Газпромом" уклали на полях петербурзького міжнародного газового форуму.
Додаткові поставки газу на час опалювального сезону в Сербії відбуватимуться в межах чинного контракту "з метою забезпечення безпечного постачання споживачів у Сербії", йдеться в повідомленні.
Глава "Сербіягаз" очікує, що поставки російського газу в зимовий період складуть близько 400 мільйонів кубометрів.
Він додав, що продовження чинного контракту на постачання газу з росії, ймовірно, буде розглядатися в першому кварталі 2025 року.
Також Сербія і росія розпочали роботу щодо розширення підземного газосховища "Банатський двір". Белград домовився про використання російських технологій у цих роботах - контракти на закупівлю обладнання були підписані 8 жовтня.
"Банатський двір" хочуть розширити до 750 мільйонів кубічних метрів і зберігати газ на півночі Сербії.
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