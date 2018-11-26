Сенцов восстанавливается - адвокат

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101834 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107549 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143463 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139936 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134103 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127232 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167346 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118008 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145384 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сенцов восстанавливается - адвокат

Сенцов восстанавливается - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9947 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украинский политзаключенный Олег Сенцов восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе, передает УНН. 

"Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было. С ноября не получает Новую газету, очень переживает, что не может её прочитать. Олег активно работает над фильмом НОМЕРА. Сегодня проработали 4.5 часа, очень много материала отработали. Вот такие новости", - сказано в сообщении. 

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Напомним, сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

В то же время, во ФСИН России заявили, что осужденный к 20 годам тюрьмы и завершивший длительную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов уже набрал 12 кг веса и не нуждается в диете.

Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.

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