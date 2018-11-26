Сенцов восстанавливается - адвокат

"Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье не известно. И про курочку - это бред, ничего такого не было. С ноября не получает Новую газету, очень переживает, что не может её прочитать. Олег активно работает над фильмом НОМЕРА. Сегодня проработали 4.5 часа, очень много материала отработали. Вот такие новости", - сказано в сообщении.

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Напомним, сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

В то же время, во ФСИН России заявили, что осужденный к 20 годам тюрьмы и завершивший длительную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов уже набрал 12 кг веса и не нуждается в диете.



Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.



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