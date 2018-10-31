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В России заявили, что Сенцов набрал 12 кг и не нуждается в диете

В России заявили, что Сенцов набрал 12 кг и не нуждается в диете

Киев  •  УНН

 • 10004 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В России заявили, что осужденный к 20 годам тюрьмы и завершивший длительную голодовку украинский режиссер Олег Сенцов уже набрал 12 кг веса и не нуждается в диете, причем продолжает активную работу над сценариями. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко в интервью российскому изданию "Известия", передает УНН.

“Надо отдать должное, Сенцов — очень волевой человек. Он очень правильно и за короткое время прошел путь к полноценной жизни. За эти недели он набрал 12 кг и полностью вернулся к своему первоначальному весу. Сейчас он весит 84 кг. Для 42-летнего мужчины это хороший показатель. Он ест обычную еду, диета ему больше не требуется”, — отметил чиновник.

По его словами, осужденный режиссер в настоящее время пишет одновременно две книги, а попутно работает над пьесой.

“В этой пьесе он в юмористическом жанре описывает семейные сцены и конфликты. И он как бы высмеивает это, говорит, что это так незначительно, что важно беречь семью и сохранять теплые отношения”, — уточнил замдиректора ФСИН.

Напомним, сестра украинского режиссера Наталья Каплан заявила, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

По ее словам, не смотря на голодовку, Сенцов написал в тюрьме 5 сценариев, сборник рассказов и роман.

В этом месяце в Украине началось производство полнометражного фильма “Номера” по сценарию украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ.

Официально Олег Сенцов завершил голодовку 6 октября. Сам украинец сообщил, что к нему применяют принудительное питание, а его мнение при этом не учитывается.

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