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В Украине начались съемки фильма "Номера" по сценарию Сенцова

В Украине начались съемки фильма "Номера" по сценарию Сенцова

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. В Украине начинается производство полнометражного фильма "Номера" по сценарию украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства информационной политики Украины, передает УНН.

“Творческая группа кинопроекта „Номера“ анонсировала запуск в производство полнометражного фильма по сценарию Олега Сенцова, режиссером-постановщиком которого выступает сам автор”, — говорится в сообщении ведомства.

По словам продюсера фильма Анны Паленчук, свое режиссерское видение ленты и ее персонажей Сенцов изложил в письме — одном из 50, которые в течение 145 дней голодовки режиссер направил своим коллегам для подготовки экранизации его произведения.

“Номера” — это не кино в чистом виде, но и не до конца театр, это — утопия, буффонада, гротеск. Десяток пронумерованных персонажей, страшных и смешных одновременно, которые застряли в еще более странном мире. Замкнутое пространство их существования, предметы быта, которые окружают, атмосфера затхлости. История стара как мир, персонажи замкнутые в своем мире к которыми всем нам надо присмотреться. Я хочу, чтобы вы поняли то ощущение легкости и колкости, которое я хочу передать в своем произведении, как приготовить смесь взбитых сливок вместе с колючим льдом. Я вижу этот мир, когда закрываю глаза, и хочу перенести его на экран, чтобы угостить этим блюдом других“, — цитирует письмо Сенцова пресс-служба Мининформполитикы.

Также в ведомстве добавили, что кинопроект “Номера” по сценарию одноименной пьесы Олега Сенцова получил финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора кинопроектов патриотического направления.
По мнению министра культуры Украины Евгения Нищука широкая огласка о начале съемок придаст заключенному Кремля сил и вдохновения.

Как сообщила сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, поставить пьесу “Номера” было его большим стремлением.

“Я полностью доверяю команде, которая работает над фильмом и пребывает на постоянной связи с Олегом. А также я очень рада, что и во время голодания, когда Олегу было физически тяжело, он продолжал упорно работать. За время заключения он написал пять пьес, сборник рассказов и роман. К сожалению, мы не знаем, о чем его произведения, ведь он сказал, что его творчество выйдет из тюрьмы только вместе с ним. Сейчас его физическое состояние чрезвычайно угрожающее, однако он делает все возможное, чтобы его творчество могло жить дальше. Я надеюсь, что мы его оттуда витянем, и возможно, именно этот фильм, сыграет в этом свою роль”, - отметила она.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов в тюрьме продолжает заниматься творчеством. По словам его сестры он написал в тюрьме уже пять сценариев, сборник рассказов, роман.

В то же время, она сообщила, что после прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья.

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