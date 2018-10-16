Після голодування у Сенцова серйозно постраждали практично всі внутрішні органи - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я. Про це на прес-конференції розповіла сестра українського режисера Наталія Каплан, передає кореспондент УНН.
"На даний момент він закінчив голодування. Це було зроблено для того, щоб уникнути примусового годування", - сказала вона.
За словами Каплан, голодування припинилось би у будь-якому разі, питання - тортурами, примусовою годівлею, або він сам від цього піде.
"Пішов з дуже підірваним здоров'ям - у нього постраждали досить серйозно практично всі внутрішні органи - почала розкладатись печінку, з'явилися ускладнення на мозок, з'явилася ішемія, аритмія, до інших неприємностей", - сказала вона, пояснивши, що вихід з голодування - досить серйозна процедура.
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"Зараз дотепер ніхто не може точно сказати, чи виживе Олег", - додала сестра режисера.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.
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