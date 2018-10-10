У РФ заявили, що Сенцов виглядає здоровим і приймає їжу

"Олег Сенцов виглядає цілком здоровим і регулярно приймає їжу під пильним наглядом медичного персоналу. Скарг на умови утримання, харчування та медичне обслуговування Сенцов не висловив", - йдеться в заяві російського омбудсмена.



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Нагадаємо, раніше Євросоюз заявив, що солідарний з Сенцової і, крім оперативного і належного лікування, сподівається на його невідкладне звільнення.

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Сенцов оголосив голодування 14 травня і з тих пір перебував під наглядом лікарів. П'ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.



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