ЄС сподівається на звільнення Олега Сенцова

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Євросоюз сподівається на звільнення засудженого в Росії за звинуваченням “у тероризмі” українського режисера Олега Сенцова, що припинив днями голодування. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, поширеній в неділю в Брюсселі, передає УНН.