ЄС сподівається на звільнення Олега Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Євросоюз сподівається на звільнення засудженого в Росії за звинуваченням “у тероризмі” українського режисера Олега Сенцова, що припинив днями голодування. Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС, поширеній в неділю в Брюсселі, передає УНН.
“Євросоюз солідарний з Олегом Сенцовим і, крім оперативного і належного лікування, сподівається на його невідкладне звільнення”, — наголошується в тексті заяви.
Нагадуємо, що напередодні перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від Олега Сенцова та Романа Сущенка, яких утримують за гратами у Росії. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв УНН, правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила про неприпустимість примусового годування політв’язня Олега Сенцова.