Россия пятый день не может установить, голодает ли Сенцов - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российского омбудсмена предоставить официальную информацию по поводу голодания украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.
"Не знаю, почему у РФ не получается установить простой факт: голодает украинец или нет. Противоречивой информация была еще утром в пятницу, но чиновники агрессора не могут ни подтвердить ее окончательно, ни опровергнуть уже 5 день", - написала Л.Денисова.
В связи с этим Омбудсмен требует от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой предоставить официальную информацию относительно голодания и самочувствия Олега Сенцова с подтверждением соответствующими документами.
Напомним, Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.
Сам Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.
При этом 9 октября уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолий Сак сообщил, что Сенцов продолжает голодовку.