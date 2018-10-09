Росія п'ятий день не може встановити, чи голодує Сенцов - Омбудсмен

“Не знаю чому в РФ не виходить встановити простий факт: голодує українець чи ні. Суперечливою інформація була ще зранку п’ятниці, але чиновники агресора не можуть ні підтвердити її остаточно, ні спростувати уже 5 день”, — написала Л.Денісова.

У зв’язку з цим Омбудсмен вимагає від російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової надати офіційну інформацію щодо голодування та самопочуття Олега Сенцова з підтвердженням відповідними документами.

Нагадаємо, Сенцов оголосив голодування 14 травня і відтоді перебував під наглядом лікарів. П’ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.

Сам Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.

При цьому 9 жовтня уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому окрузі Анатолій Сак повідомив, що Сенцов продовжує голодування.