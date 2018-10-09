Сенцов не припиняв голодування - ямальський омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український політв'язень режисер Олег Сенцов, який утримується у виправній колонії в Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ, ЯНАО) не припиняв голодування. Про це ТАСС у вівторок повідомив уповноважений з прав людини в ЯНАО Анатолій Сак, передає УНН.
"Офіційно вам заявляю, ніякої офіційної заяви про припинення голодування від Сенцова не надходило .... Він ... так і голодує", - сказав Сак.
Він додав, що стан Сенцова "відносно задовільний".
"Наступного разу я планую його відвідати в листопаді, раніше не поїду", - зазначив Сак.
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Сенцов оголосив голодування 14 травня і з тих пір перебував під наглядом лікарів. П'ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.
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