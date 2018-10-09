Сенцов не припиняв голодування - ямальський омбудсмен

"Офіційно вам заявляю, ніякої офіційної заяви про припинення голодування від Сенцова не надходило .... Він ... так і голодує", - сказав Сак.

Він додав, що стан Сенцова "відносно задовільний".



"Наступного разу я планую його відвідати в листопаді, раніше не поїду", - зазначив Сак.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенцов почав писати сценарій фільму про в'язницю



Сенцов оголосив голодування 14 травня і з тих пір перебував під наглядом лікарів. П'ятого жовтня заступник директора ФСВП РФ Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування.

Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Балух вирішив припинити голодування