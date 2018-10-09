Балух решил прекратить голодовку

"Я обращаюсь к Вам в последние дни своего пребывания в плену в Симферопольском СИЗО ..... Использовав последний шанс найти в карательной системе оккупанта хотя бы щель, где бы горели ростки здравого смысла или намека на честь, я решил прекратить режим голодовки", - написал Балух.



Он также добавил, что "в случае физической или психической смерти прошу не оставлять мое тело на оккупированной территории. Место нахождения тела оставляю выбрать своей семье, - я бы хотел, чтобы это была сельская местность на берегу Днепра под Киевом ..."



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина передаст в суд доказательства избиения Балуха - МИД

Напомним, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не доставляет украинского активиста в Крыму Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО в зал суда, чтобы предотвратить его "эмоциональную реакцию".

Осужденный в аннексированном Россией Крыму Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018.



Напомним, 24 сентября "Верховный суд" Крыма перенес заседание по поводу апелляционной жалобы на приговор крымскому активисту Владимиру Балуху в связи с тем, что активиста не доставили из СИЗО в здание суда.



Ч ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Балух может выйти на свободу уже через год - адвокат