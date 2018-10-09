Балух вирішив припинити голодування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Український політв'язень Володимир Балух вирішив припинити голодування. Про це він написав у своєму листі, який опублікувала "Кримська правозахисна група", передає УНН.
"Я звертаюсь до Вас в останні дні свого перебування в полоні в Сімферопольському СІЗО.....Використавши останній шанс віднайти в каральній системі окупанта бодай шпарину, де б жевріли паростки здорового глузду або натяку на честь, я вирішив припинити режим голодування", - написав Балух.
Він також додав, що "в разі фізичної або психічної смерті прошу не залишати моє тіло на окупованій території. Місце перебування тіла лишаю обрати своїй родині, — я б волів, щоб це була сільська місцина на березі Дніпра неподалік Києва…"
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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не доставляє українського активіста в Криму Володимира Балуха з Сімферопольського СІЗО до зали суду, щоб запобігти його "емоційній реакції".
Засуджений в анексованому Росією Криму Володимир Балух продовжує безстрокову голодовку, яку він оголосив 19 березня 2018.
Нагадаємо, 24 вересня "Верховний суд" Криму переніс засідання з приводу апеляційної скарги на вирок кримському активісту Володимиру Балуху в зв'язку з тим, що активіста не доставили з СІЗО в будівлю суду.
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