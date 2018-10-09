Сенцов не прекращал голодовку - ямальский омбудсмен

"Официально вам заявляю, никакого официального заявления о прекращении голодовки от Сенцова не поступало.... Он… так и голодает", - сказал Сак.

Он добавил, что состояние Сенцова "относительно удовлетворительное".



"В следующий раз я планирую его посетить в ноябре, раньше не поеду", - отметил Сак.



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Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.



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