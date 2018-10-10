В РФ заявили, что Сенцов выглядит здоровым и принимает пищу

"Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - говорится в заявлении российского омбудсмена.



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Напомним, ранее Евросоюз заявил, что солидарен с Сенцовым и, кроме оперативного и надлежащего лечения, надеется на его безотлагательное освобождение.

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Сенцов объявил голодовку 14 мая и с тех пор находился под наблюдением врачей. Пятого октября заместитель директора ФСИН РФ Валерий Максименко заявил, что Сенцов прекратил голодовку.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.



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