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Сенцов став фіналістом премії Сахарова

Сенцов став фіналістом премії Сахарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Фіналістами цьогорічної премії Сахарова стали український політв’язень Олег Сенцов, 11 неурядових організацій, що рятують мігрантів у Середземноморському регіоні, та активіст з Марокко Насір Зефзафі. Відповідне повідомлення розміщене на сайті Європейського парламенту, передає УНН.

Цьогорічні фіналісти премії “За свободу думки” імені Андрія Сахарова були обрані комітетами із закордонних справ та розвитку 9 жовтня.

Фіналістами цьогорічної премії, окрім Сенцова, стали громадські організації, що захищають права людини та рятують мігрантів, які живуть у Середземноморському регіоні. З 2015 року неурядові організації з різних країн ЄС розпочали пошуково-рятувальні операції в Середземному морі, щоб врятувати життя біженців, які намагаються досягти берегів ЄС.

Крім того, фіналістом також став Насір Зефзафі, лідер Хірак Ріф - масового протестного руху в регіоні Ріф на півночі Марокко, борець з корупцією, пригніченням та зловживанням владою. Він був заарештований у травні 2017 року і засуджений до 20 років ув'язнення за "змову проти безпеки держави".

Як повідомляв УНН, 25 жовтня лауреат буде визначений президентом парламенту Антоніо Таяні та лідерами політичних груп. Приз - сертифікат та 50 тисяч євро - буде вручений на церемонії у парламенті в Страсбурзі 12 грудня.

Зазначимо, премія Сахарова за свободу думки вручається за досягнення в таких сферах, як захист прав людини, розвиток демократії і відстоювання верховенства права, повага до міжнародного законодавства, захист прав меншин.

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