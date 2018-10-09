Сенцов стал финалистом премии Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи. Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейского парламента, передает УНН.
Финалисты премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова были выбраны комитетами по иностранным делам и развития 9 октября.
Финалистами премии, кроме Сенцова, стали общественные организации, защищающие права человека и спасающие мигрантов, которые живут в Средиземноморском регионе. С 2015 года неправительственные организации из разных стран ЕС начали поисково-спасательные операции в Средиземном море, чтобы спасти жизни беженцев, пытающихся достичь берегов ЕС.
Кроме того, финалистом также стал Насир Зефзафи, лидер Хираки Риф - массового протестного движения в регионе Риф на севере Марокко, борец с коррупцией и злоупотреблением властью. Он был арестован в мае 2017 года и приговорен к 20 годам заключения за "заговор против безопасности государства".
Как сообщал УНН, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 тысяч евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.
Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.