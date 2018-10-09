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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 6568 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117754 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Сенцов стал финалистом премии Сахарова

Киев  •  УНН

 • 11560 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Финалистами премии Сахарова стали украинский политзаключенный Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземноморском регионе, и активист из Марокко Насир Зефзафи. Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейского парламента, передает УНН.

Финалисты премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова были выбраны комитетами по иностранным делам и развития 9 октября.

Финалистами премии, кроме Сенцова, стали общественные организации, защищающие права человека и спасающие мигрантов, которые живут в Средиземноморском регионе. С 2015 года неправительственные организации из разных стран ЕС начали поисково-спасательные операции в Средиземном море, чтобы спасти жизни беженцев, пытающихся достичь берегов ЕС.

Кроме того, финалистом также стал Насир Зефзафи, лидер Хираки Риф - массового протестного движения в регионе Риф на севере Марокко, борец с коррупцией и злоупотреблением властью. Он был арестован в мае 2017 года и приговорен к 20 годам заключения за "заговор против безопасности государства".

Как сообщал УНН, 25 октября лауреат будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Приз - сертификат и 50 тысяч евро - будет вручен на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря.

Отметим, премия Сахарова за свободу мысли вручается за достижения в таких сферах, как защита прав человека, развитие демократии и отстаивание верховенства права, уважение к международному законодательству, защита прав меньшинств.

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