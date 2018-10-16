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После голодания в Сенцова серьезно пострадали практически все внутренние органы - сестра

После голодания в Сенцова серьезно пострадали практически все внутренние органы - сестра

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. После прекращения голодовки украинский политзаключенный Олег Сенцов получил тяжелые последствия для здоровья. Об этом на пресс-конференции рассказала сестра украинского режиссера Наталья Каплан, передает корреспондент УНН.

"На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано для того, чтобы избежать принудительного кормления", - сказала она.

По словам Каплан, голодание прекратилось бы в любом случае, вопрос - пытками, принудительным кормлением, или он сам от этого уйдет.

"Ушел с очень подорванным здоровьем - у него пострадали достаточно серьезно практически все внутренние органы - начала разлагаться печень, появились осложнения на мозг, появилась ишемия, аритмия, в другие неприятности", - сказала она, объяснив, что выход из голодания - достаточно серьезная процедура.

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"Сейчас до сих пор никто не может точно сказать, выживет ли Олег", - добавила сестра режиссера.

Как сообщал УНН, 5 октября украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что к нему запланировано применение принудительного питания, а его мнение при этом уже не учитывается.

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