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В Україні почались зйомки фільму "Номери" за сценарієм Сенцова

В Україні почались зйомки фільму "Номери" за сценарієм Сенцова

Київ • УНН

 • 10127 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. В Україні розпочинається виробництво повнометражного фільму "Номери" за сценарієм українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ. Про це повідомила прес-служба Міністерства інформаційної політики України, передає УНН.

"Творча група кінопроекту "Номери" анонсувала запуск у виробництво повнометражного фільму за сценарієм Олега Сенцова, режисером-постановником якого виступає сам автор", - йдеться у повідомленні відомства.

За словами продюсера фільму Анни Паленчук, своє режисерське бачення стрічки та її персонажів Сенцов виклав у листі – одному із 50, які протягом 145 днів голодування режисер надіслав своїм колегам для підготовки екранізації його твору.

"Номери" - це не кіно у чистому вигляді, але й не до кінця театр, це – утопія, буфонада, гротеск. Десяток пронумерованих персонажів, страшних і смішних одночасно, які застрягли у ще більш чудернацькому світі. Замкнутий простір їх існування, предмети побуту, що їх оточують, атмосфера затхлості. Історія стара як світ, персонажі замкнуті у своєму світі до яких усім нам треба придивитись. Я хочу, щоб ви зрозуміли те відчуття легкості і колючості, яке я хочу передати у своєму творі, наче приготувати суміш збитих вершків разом із колючим льодом. Я бачу цей світ, коли закриваю очі, і хочу перенести його на екран, щоб пригостити цією стравою інших", - цитує лист Сенцова прес-служба Мінінформполітики.

Також у відомстві додали, що кінопроект "Номери" за сценарієм однойменної п’єси Олега Сенцова отримав фінансову підтримку Міністерства культури України за результатами конкурсного відбору кінопроектів патріотичного спрямування.
На думку міністра культури України Євгена Нищука широкий розголос щодо початку зйомок додасть в’язню Кремля сили і наснаги.

Як повідомила сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, поставити п’єсу «Номери» було його великим прагненням.

"Я повністю довіряю команді, яка працює над фільмом і знаходиться на постійному зв’язку з Олегом. А також мене дуже тішить, що і під час голодування, коли Олегу було фізично важко, він продовжував наполегливо працювати. За час ув’язнення він написав п’ять п’єс, збірку оповідань та роман. На жаль, ми не знаємо, про що його твори, адже він сказав, що його творчий доробок вийде з тюрми тільки разом з ним. Зараз його фізичний стан надзвичайно загрозливий, однак він робить усе можливе, щоб його творчість могла жити далі. Я сподіваюся, що ми його звідти витягнемо, і можливо, саме цей фільм, зіграє в цьому свою роль", - зазначила вона.

Нагадаємо, політв’язень Олег Сенцов у тюрмі продовжує займатись творчістю. За словами його сестри він написав у тюрмі уже п’ять сценаріїв, збірку оповідань, роман.

В той же час, вона повідомила, що після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я.

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