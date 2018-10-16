Сенцов у тюрмі написав уже п’ять сценаріїв, збірку оповідань та роман

“Олег написав у тюрмі уже п’ять сценаріїв, збірку оповідань, роман. Але тут постає питання: Олег не відправляє це все з тюрми. Він говорить “моя творчість вийде разом зі мною”, — сказала Каплан.

За її словами, у своєму заповіті Сенцов сказав, хто має займатись його творчістю у разі його загибелі. Каплан не назвала імені цієї людини, зазначивши, що це — близька подруга Олега.

“Проблема у тому, що ми не знаємо, про що він там пише. Я знаю. Що один зі сценаріїв, як писав Олег, це такий дитячий фільм для дорослих про хлопчика, його життя. І ще точно знаю, що Олег не пише про тюрму. Нічого про тюрму в його творчості немає”, — сказала сестра режисера.

Як повідомляв УНН, український режисер Олег Сенцов, якого незаконно засудили в РФ, написав заповіт на свою творчість.