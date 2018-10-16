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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116102 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124095 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163722 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151327 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139742 просмотра

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7 марта, 13:58 • 130027 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177690 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118261 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141777 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Сенцов в тюрьме написал уже пять сценариев, сборник рассказов и роман

Сенцов в тюрьме написал уже пять сценариев, сборник рассказов и роман

Киев  •  УНН

 • 10653 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Политзаключенный Олег Сенцов в тюрьме продолжает заниматься творчеством. Об этом на пресс-конференции рассказала сестра украинского режиссера Наталья Каплан, передает корреспондент УНН.

"Олег написал в тюрьме уже пять сценариев, сборник рассказов, роман. Но здесь возникает вопрос: Олег не отправляет это все из тюрьмы. Он говорит "мое творчество выйдет вместе со мной", - сказала Каплан.

По ее словам, в своем завещании Сенцов сказал, кто должен заниматься его творчеством в случае его гибели. Каплан не назвала имени этого человека, отметив, что это - близкая подруга Олега.

"Проблема в том, что мы не знаем, о чем он там пишет. Я знаю, что один из сценариев, как писал Олег, это такой детский фильм для взрослых о мальчике, его жизни. И еще точно знаю, что Олег не пишет о тюрьме. Ничего о тюрьме в его творчестве нет", - сказала сестра режиссера.

Как сообщал УНН, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили в РФ, написал завещание на свое творчество.

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