Сенцов в тюрьме написал уже пять сценариев, сборник рассказов и роман

"Олег написал в тюрьме уже пять сценариев, сборник рассказов, роман. Но здесь возникает вопрос: Олег не отправляет это все из тюрьмы. Он говорит "мое творчество выйдет вместе со мной", - сказала Каплан.

По ее словам, в своем завещании Сенцов сказал, кто должен заниматься его творчеством в случае его гибели. Каплан не назвала имени этого человека, отметив, что это - близкая подруга Олега.

"Проблема в том, что мы не знаем, о чем он там пишет. Я знаю, что один из сценариев, как писал Олег, это такой детский фильм для взрослых о мальчике, его жизни. И еще точно знаю, что Олег не пишет о тюрьме. Ничего о тюрьме в его творчестве нет", - сказала сестра режиссера.

Как сообщал УНН, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили в РФ, написал завещание на свое творчество.