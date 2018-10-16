Сенцов в тюрьме написал уже пять сценариев, сборник рассказов и роман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Политзаключенный Олег Сенцов в тюрьме продолжает заниматься творчеством. Об этом на пресс-конференции рассказала сестра украинского режиссера Наталья Каплан, передает корреспондент УНН.
"Олег написал в тюрьме уже пять сценариев, сборник рассказов, роман. Но здесь возникает вопрос: Олег не отправляет это все из тюрьмы. Он говорит "мое творчество выйдет вместе со мной", - сказала Каплан.
По ее словам, в своем завещании Сенцов сказал, кто должен заниматься его творчеством в случае его гибели. Каплан не назвала имени этого человека, отметив, что это - близкая подруга Олега.
"Проблема в том, что мы не знаем, о чем он там пишет. Я знаю, что один из сценариев, как писал Олег, это такой детский фильм для взрослых о мальчике, его жизни. И еще точно знаю, что Олег не пишет о тюрьме. Ничего о тюрьме в его творчестве нет", - сказала сестра режиссера.
Как сообщал УНН, украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно осудили в РФ, написал завещание на свое творчество.