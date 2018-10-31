У Росії заявили, що Сенцов набрав 12 кг і не потребує дієти

“Треба віддати належне, Сенцов — дуже вольова людина. Він дуже правильно і за короткий час пройшов шлях до повноцінного життя. За ці тижні він набрав 12 кг і повністю повернувся до своєї початкової ваги. Зараз він важить 84 кг. Для 42-річного чоловіка це хороший показник. Він їсть звичайну їжу, дієта йому більша не потрібна”, - зазначив чиновник.

За його словами, засуджений режисер зараз пише одночасно дві книги, а також працює над п’єсою.

“У цій п’єсі він в гумористичному жанрі описує сімейні сцени і конфлікти. І він нібито висміює це, каже, що це так неважливо, що слід берегти сім’ю і зберігати теплі відносини”, - уточнив заступник директора ФСВП.

Нагадаємо, сестра українського режисера Наталя Каплан заявила, що після припинення голодування український політв’язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров’я.

За її словами, незважаючи на голодування, Сенцов написав у в’язниці 5 сценаріїв, збірку оповідань і роман.

У цьому місяці в Україні почалося виробництво повнометражного фільму “Номери” за сценарієм українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ.

Офіційно Олег Сенцов завершив голодування 6 жовтня. Сам українець повідомив, що до нього застосовують примусове харчування, а його думка при цьому не враховується.