Сенцов відновлюється - адвокат

"Олег Сенцов передає всім великий привіт. Особливо Саші Кольченко. Олег відновлюється, але голодування не пройшло безслідно. Вивозили в лікарню, у нього є зміни в нирках, серце і печінки. Залишиться це чи ні лікарі сказати не можуть. Як вплине на здоров'я не відомо. І про курочку - це маячня, нічого такого не було. З листопада не отримує Нову газету, дуже переживає, що не може її прочитати. Олег активно працює над фільмом НОМЕРА. Сьогодні пропрацювали 4.5 години, дуже багато матеріалу відпрацювали. Ось такі новини", - сказано в повідомлені.

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Нагадаємо, сестра українського режисера Наталя Каплан заявила, що після припинення голодування український політв'язень Олег Сенцов отримав важкі наслідки для здоров'я.

У той же час, у ФСВП Росії заявили, що засуджений до 20 років в'язниці і завершивший тривалу голодовку український режисер Олег Сенцов вже набрав 12 кг ваги і не потребує дієти.



Офіційно Олег Сенцов завершив голодування 6 жовтня. Сам українець повідомив, що до нього застосовують примусове харчування, а його думка при цьому не враховується.



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