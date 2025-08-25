Сенегал сообщил о случае mpox, пациент в изоляции
Киев • УНН
Власти Сенегала сообщили о выявлении первого в этом году случая mpox у иностранца. Пациент изолирован и получает лечение, новых случаев не выявлено.
Власти Сенегала сообщили об обнаружении случая mpox у иностранца, прибывшего в эту западноафриканскую страну на прошлой неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство здравоохранения страны заявило, что это первый случай заболевания в этом году. Пока неясно, сколько случаев заболевания было зарегистрировано в Сенегале до января.
"Состояние пациента стабильное. Сейчас он находится в изоляции и получает лечение", - говорится в заявлении министерства, опубликованном поздно вечером в субботу. Подробности о том, какой вариант инфекции был обнаружен, не уточняются.
С тех пор новых случаев не выявлено, 25 человек находятся под наблюдением, сообщил в понедельник представитель министерства.
Дополнение
Mpox может распространяться при тесном контакте. Обычно протекает в легкой форме, в редких случаях приводит к летальному исходу. Оспа вызывает гриппоподобные симптомы и гнойные высыпания на теле.
В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения во второй раз за два года объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны.