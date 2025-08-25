Сенегал сообщил о случае mpox, пациент в изоляции

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
11:41 • 5074 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
08:15 • 47528 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 76833 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 80389 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 42634 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 51930 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 59589 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 48221 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 40877 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 84910 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4м/с
43%
748мм
Популярные новости
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 34735 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 36506 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 14208 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 40476 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 9614 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 76816 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 80374 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 84900 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 117506 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 82922 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 29708 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 67309 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 50967 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 50271 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 52017 просмотра
Актуальное
Chevrolet Aveo
Доллар США
Гривна
Боеприпасы
Евро

Сенегал сообщил о случае mpox, пациент в изоляции

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Власти Сенегала сообщили о выявлении первого в этом году случая mpox у иностранца. Пациент изолирован и получает лечение, новых случаев не выявлено.

Сенегал сообщил о случае mpox, пациент в изоляции

Власти Сенегала сообщили об обнаружении случая mpox у иностранца, прибывшего в эту западноафриканскую страну на прошлой неделе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство здравоохранения страны заявило, что это первый случай заболевания в этом году. Пока неясно, сколько случаев заболевания было зарегистрировано в Сенегале до января.

"Состояние пациента стабильное. Сейчас он находится в изоляции и получает лечение", - говорится в заявлении министерства, опубликованном поздно вечером в субботу. Подробности о том, какой вариант инфекции был обнаружен, не уточняются.

С тех пор новых случаев не выявлено, 25 человек находятся под наблюдением, сообщил в понедельник представитель министерства.

Дополнение

Mpox может распространяться при тесном контакте. Обычно протекает в легкой форме, в редких случаях приводит к летальному исходу. Оспа вызывает гриппоподобные симптомы и гнойные высыпания на теле.

В августе 2024 года Всемирная организация здравоохранения во второй раз за два года объявила mpox чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного масштаба после вспышки в Демократической Республике Конго, которая распространилась на соседние страны.

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
Всемирная организация здравоохранения
Reuters
Сенегал
Демократическая Республика Конго