Сенегал повідомив про випадок mpox, пацієнт в ізоляції

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Влада Сенегалу повідомила про виявлення першого цього року випадку mpox у іноземця. Пацієнт ізольований та отримує лікування, нових випадків не виявлено.

Сенегал повідомив про випадок mpox, пацієнт в ізоляції

Влада Сенегалу повідомила про виявлення випадку mpox у іноземця, який прибув до цієї західноафриканської країни минулого тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що це перший випадок захворювання цього року. Поки що неясно, скільки випадків захворювання було зареєстровано у Сенегалі до січня.

"Стан пацієнта стабільний. Наразі він перебуває в ізоляції та отримує лікування", - ідеться у заяві міністерства, опублікованій пізно ввечері у суботу. Подробиці про те, який варіант інфекції було виявлено, не уточнюються.

З того часу нових випадків не виявлено, 25 осіб перебувають під наглядом, повідомив у понеділок представник міністерства.

Доповнення

Mpox може розповсюджуватися при тісному контакті. Зазвичай протікає у легкій формі, у поодиноких випадках призводить до летального результату. Віспа викликає грипоподібні симптоми та гнійні висипання на тілі.

У серпні 2024 року Всесвітня організація охорони здоров'я вдруге за два роки оголосила mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони громадського здоров'я міжнародного масштабу після спалаху в Демократичній Республіці Конго, який поширився на сусідні країни.

Юлія Шрамко

